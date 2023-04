Gli ultras esistono, non solo a Napoli: ignorarli è il vero problema

Il pallone è un rito pagano che da sempre scatena eccessi da parte del pubblico. Talvolta tali comportamenti assumono un significato meramente simbolico. Tuttavia, non è raro che possano sfociare in manifestazioni di violenza verbale. Se non addirittura scontri fisici tra opposte fazioni.

Una situazione orami intollerante per quelli che consapevolmente hanno convertito le principali Leghe in vere industrie dell’intrattenimento sportivo. Del resto, il fatturato prodotto – direttamente o indirettamente – dal calcio professionistico genera un giro di affari talmente alto, da privilegiare gli interessi finanziari rispetto a quelli agonistici.

Uno scenario che progressivamente ha trasformato in modo radicale anche lo status di chi va allo stadio. Da tifoso a “cliente” il passaggio è stato strisciante e indolore. La stragrande maggioranza di chi fruisce del prodotto finale, infatti, s’è dovuta adattare alle regole che gli hanno imposto, accettando la nuova realtà. Quindi, niente bandiere o striscioni. E posto nominativo, rigorosamente seduto.

Una scelta difficile, invece, nella sottocultura dei gruppi organizzati, veramente poco avvezzi a logiche commerciali: adeguarsi al cambiamento, accantonare la loro filosofia su come vivere lo stadio, equivarrebbe sostanzialmente a snaturarne l’essenza.

Mentalità non fa rima con retorica

Ora occorre fare una doverosa premessa. In una società fortemente caratterizzata da sperequazioni socioeconomiche come la nostra, la figura degli ultras pare comunque ammantata di fascino. Perché i gruppi aggregano personalità eterogenee. Gente assai diversa tra loro, che ha piacere nel condividere un sentimento di appartenenza.

Ovvero, l’amore per la squadra del cuore, i colori e la maglia. Una passione che spesso li porta a commettere azioni apparentemente riprovevoli. Come contestare i propri beniamini o il presidente.

Potrà sembrare retorico, ma la cosiddetta “mentalità”, fa riferimento proprio a questi valori. Un codice di comportamento che segue regole e linguaggi tipici delle culture alternative a quella dominante. Sicuramente in parte romanzati, ma come ogni subcultura che si rispetti, funzionale a giustificarne il comportamento e lo stile di vita.

Controllo e repressione della Politica

Bisogna inoltre riconoscere che la Politica, almeno in Italia, ha trovato terreno fertile nel calcio. Tutti i Governi che si sono succeduti alla guida del Paese in questi anni, grazie pure all’opera di demonizzazione del fenomeno ultras portata avanti con ottusa cecità da una certa stampa, sono stati capaci di utilizzare l’immagine negativa del curvaiolo per sperimentare forme di controllo generalizzato, tipo la schedatura attraverso il biglietto nominale e la Tessera del Tifoso. Oppure tecniche velatamente repressive, dal Daspo alla disciplina dell’arresto differito per determinati reati connessi agli eventi sportivi.

Un contesto legislativo che così ha accomunato in maniera trasversale i gruppi ai tifosi cd. “normali”. Altrove, nella civilissima Europa, l’atteggiamento è diverso. Pensiamo alla Germania, per esempio, dove gli ultras non vengono bloccati con cavilli giuridici circa le coreografie, o vietando loro le trasferte. Nondimeno, la Bundesliga è seguitissima. Là gli incidenti sono ridotti al lumicino.

Forse perché le autorità hanno deciso di conciliare i desideri della gente senza però essere necessariamente intransigenti. Insomma, nel campionato tedesco si va allo stadio per cantare e tifare con energia, oltre che guardare la partita.

A proposito di politica. Giusto sottolineare come nel magmatico mondo ultras, le dinamiche interne alla tifoseria del Napoli non rispecchino affatto la divisione tra destra e sinistra. Al “Maradona”, dunque, non si fa politica nelle Curve. Tantomeno ci sono casi di estremismo ideologico. Anzi, sono i napoletani a subire continue forme di intolleranza xenofoba. Altro che campanilismo: ogni gara degli azzurri diventa l’occasione per improvvise esplosioni di odio geografico e territoriale.

Peccato che in tal caso le Istituzioni soffrano di otite selettiva…

