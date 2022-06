Gli ultimi auguri del Napoli a Petagna? L’ipotesi

Tanti cari auguri di buon compleanno all’attaccante Andrea Petagna.

Il numero 37 azzurro oggi ha compiuto 27 anni. Per l’occasione l’attaccante ha scelto di festeggiare alla mezzanotte di ieri 29 giugno in un locale nella meravigliosa isola di Capri.

Anche il suo club SSC Napoli ha deciso di augurarli buon compleanno con un post su Facebook e Twitter.

Quale sarà il futuro di Andrea P.?

Per il momento non si conosce ancora il futuro dell’attaccante azzurro con certezza tuttavia le ultime indiscrezioni rese pubbliche dal sito ‘Fotomac’ sostengono che il futuro di Petagna non sia più nel Napoli bensì nel Besiktas. Il tecnico della squadra turca Valerien Ismael infatti sembrerebbe aver trovato nell’azzurro il centroavanti perfetto per la sua rosa.

Sebbene il club turco sia intenzionato a contrattare con il Napoli per Petagna, bisogna sempre attendere la risposta in merito a quelle che sono le volontà dell’azzurro. Infatti è necessario tener conto che, il Besikatas non parteciperà in importanti competizioni come le coppe europee.

Sono tutte ipotesi ovviamente. Ciò che è certo è che Petagna, almeno per oggi non rilascerà nessuna dichiarazione preferendo, giustamente, festeggiare il suo compleanno.

