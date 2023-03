Innegabile che la cavalcata del Napoli stia provocando un certo turbamento (eufemismo…) in una buona fetta di “scienziati” e opinioniente, che a vario titolo animano i salotti televisivi, nazionali – o peggio ancora – regionali.

A costoro non è parso vero poter commentare la sconfitta degli azzurri con la Lazio, usando toni da tragedia greca, manco il campionato si fosse riaperto d’incanto. Nessuno cui sia venuto in mente che forse il passaggio a vuoto casalingo della capolista sia stato un incidente di percorso e poco altro. Pertanto, giù tabelle assortite, accompagnate da pronostici benevoli circa le possibilità delle inseguitrici di accorciare in classifica. A partire già dalla venticinquesima giornata, in via di completamento nel weekend.

Cosa riserverà il prossimo futuro alla squadra di Spalletti resta ovviamente una incognita. La stagione è così lunga, da sconsigliare facili entusiasmi piuttosto che de profundis prematuri.

Quindi, al momento, appare sin troppo evidente la necessità – non solo scaramantica – di lasciare lo champagne in ghiaccio…

Il Napoli spot perfetto per la A

Quello che invece sorprende è la chiusura mentale, quando addirittura non sfocia in palese disonestà intellettuale, nel non voler assolutamente riconoscere quanto possa far solamente bene all’italico pallone uno scudetto assegnato senza alcuna polemica.

Un titolo non soltanto privo di fastidiose zone d’ombra. Ma conquistato offendo pure uno calcio gradevole, dunque nient’affatto speculare, di stampo tipicamente europeo. Ergo, moderno e propositivo, come quello praticato effettivamente dal Napoli. Perché, se paragonato, per esempio, allo spettacolo indecente propinato ieri sera all’Olimpico da Roma e Juventus, gli azzurri fanno davvero un altro gioco.

Probabilmente le scelte di Mourinho e Allegri, oltre ad aver ormai stancato i tifosi giallorossi e bianconeri, hanno procurato un’ulcera gastrica in qualsiasi appassionato. Entrambi gli allenatori, infatti, optano per un sistema iperdifensivo, schierando un ermetico e compatto 4-5-1. Almeno la Vecchia Signora aveva Vlahovic in avanti. La brillante idea tattica dello Special One ha partorito un trequartista puro – Dybala – da centravanti, a muoversi spalle alla porta.

Appena una squadra immaginava di scavallare la propria metà campo, si trovava letteralmente imbottigliato in una densità tale di centrocampisti e mediani, da sconsigliare ogni velleità di spingersi oltre. Trascurando poi i falli tattici, che spezzettavano continuamente i flussi di gioco.

Non c’è che dire: il corto muso, abbinato ai ritmi lenti e compassati da dopolavoro sanno talmente di antico, da rappresentare proprio lo spot perfetto per pubblicizzare la Serie A, rendendola invitante ai potenziali investitori, nonché in funzione della vendita dei diritti tv all’estero.

