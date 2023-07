Gli “azzurrini” diventano cult e vanno in prestito: ce n’è per tutti i gusti

Dalla Primavera del Napoli al professionismo. E’ il viaggio che in questa fase del mercato stanno intraprendendo gli azzurrini. Sperando un giorno di tornare al’ombra del Vesuvio, pronti a quel punto, per debuttare con la maglia azzurra, non solo nelle amichevoli estive.

Così, dopo la classica trafila nel settore giovanile, arricchita poi da una prima parte del ritiro a Dimaro, funzionale a prendere contatto col calcio dei “grandi”, finalmente è arrivato il momento di lasciare la casa madre. Via libera, quindi, per il trasferimento in prestito: idea e occasione concreta per maturare in Lega Pro una proficua esperienza formativa. La società partenopea sorride, e ne ha tutte le ragioni.

Alla Pro Sesto sono convinti che Matteo Marchisano (classe 2004) possa essere la pedina giusta per occupare lo slot di laterale destro. In realtà, ha tutto per essere molto più che una semplice risorsa da tenere in organico. Perchè bravo ad attaccare lo spazio davanti a sè. Al contempo, attento e disciplinato nella copertura della zona di competenza.

Il medesimo pensiero devono averlo fatto a Monopoli, dove si sono trasferiti temporaneamente Gennaro Iaccarino e Giuseppe D’Agostino. Il primo (classe 2003) è un centrocampista centrale, di lotta e governo, sicuramente in grado di prendere in mano il gioco. Oltre ad avere un tiro secco e preciso. Come ha dimostrato nella prima uscita stagionale del Napoli, segnando un gol meraviglioso contro l’Anaune: una parabola tracciata col compasso, che s’è infilata direttamente all’incrocio dei pali.

Diverso invece il discorso per quanto riguarda D’agostino (classe 2003), che lo scorso anno ha fatto benissimo con la Juve Stabia, collezionando 32 presenze e 4 gol. Al di là di questi numeri, comunque significativi, si tratta di un esterno offensivo che gioca preferibilmente a piede invertito, quindi col destro partendo da sinistra. La velocità con cui si sposta la palla e salta l’uomo lo rendono preziosissimo per scardinare le difese chiuse, con il baricentro basso.

Operazione in prestito anche con la Pro Vercelli: Alessandro Spavone (classe 2004), chiamato a confermare quanto di buono fatto vedere nel primo tempo contro i dilettanti trentini, schierato titolare da Garcia nell’amichevole di esordio del nuovo Napoli. Le aspettative che lo circondano, dopo 45′ di alto livello nel centrocampo dei Campioni d’Italia, convergono nella direzione di un tuttocampista capace di sfruttare i suoi colpi migliori per cantare e portare la croce, associando quantità a qualità.

