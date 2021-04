Gli azzurri proseguono la loro corsa: le pagelle di Sampdoria-Napoli

Fabian ed Osimhen stendono la Samp di Ranieri, e la squadra di Gattuso continua a credere nella qualificazione Champions League. Non è mai facile vincere a “Marassi” contro questa squadra, ma gli azzurri fin dall’inizio hanno creato diverse occasioni da goal, aprendo le marcature con uno splendido triangolo Zielinski – Osimhen – Fabian.

I blucerchiati approcciano bene il secondo tempo, chiamando anche in causa Ospina, ma il Napoli difende con compattezza e raddoppia con Osimhen. Veniamo alle pagelle della squadra:

Ospina, 6.5: Bene in uscita e risponde presente nella ripresa, dopo un primo tempo quasi da spettatore. Qualche apprensione per alcuni scontri pericolosi, ma è riuscito a giocare l’intera partita senza problemi. Sarà importante averlo al top per la partita contro l’Inter.

Di Lorenzo, 7: Prosegue la crescita del terzino italiano, che anche oggi si rende pericoloso in avanti (3 passaggi chiave, tanti cross interessanti) senza perdere lucidità in fase di copertura, si rende anzi autore di alcuni anticipi importanti. Una sola sbavatura da registrare in tutti i 90′, fortunatamente non decisiva.

Manolas, 5.5: Poco convincente la prestazione del centrale greco, che conferma un periodo di forma non eccezionale. Pericoloso l’errore in impostazione, che costerà a lui stesso un’ammonizione. Impreciso palla al piede (71% precisione passaggi), ma chiude in crescita durante il secondo tempo.

Koulibaly, 7: Prezioso negli anticipi (3, più di tutti i difensori) ma soprattutto salva lo specchio nella porta con il suo fisico (6 tiri bloccati). Ritrova certezze e qualità, nonostante una sciocchezza che porterà ad un’ammonizione, salva il Napoli in diverse occasioni.

Mario Rui, 4.5: Se Gattuso oggi ritrova un cleansheet e soprattutto due reti non è certamente merito del portoghese, autore di una partita decisamente scadente. Diverse palle perse in impostazione già nel primo tempo, che renderanno il Napoli vulnerabile sulla sua fascia di competenza. Sbaglia tutti i cross. Punto debole.

Fabian, 7.5: Al contrario del terzino sinistro, lo spagnolo si riconferma fondamentale negli schemi del Napoli. Anche oggi muove palla con qualità e resiste agli scontri fisici, dimostrando quanto sia bravo nella difesa del pallone. Migliore in campo. (90′ Bakayoko, SV: Non si registrano danni, ed è tanto).

Demme, 6.5: Sorprendentemente il meno determinante in fase di copertura nel centrocampo, non riesce a rifornire la squadra con i suoi recuperi e si fa spesso saltare con facilità. Muove con sapienza il pallone e spesso i compagni non sfruttano i suoi movimenti ad attaccare l’area.

Zielinski, 6+: Non approccia al meglio la partita, crescendo esponenzialmente con l’avanzare dei minuti. Fondamentale nella costruzione del goal, nonostante tocchi meno palloni del solito riesce a trovare spesso la giocata ideale (3 passaggi chiave). (74′ Mertens, 6.5: Entra e finalmente serve Osimhen con un pallone che il nigeriano spesso aveva chiamato ai compagni, meno lucidi del belga nel passaggio finale. Sempre illuminante).

Politano, 5: Benissimo nel primo quarto d’ora di gioco, sparisce lentamente dal gioco confermando il suo momento negativo. Sarà importante ritrovare il miglior Politano in vista del big match! (74′ Lozano, 5: Per il Chucky vale lo stesso discorso, i due hanno contribuito enormemente ai goal degli azzurri e devono trovare la forma migliore).

Osimhen, 7: Lavora ottimamente con i compagni e si muove bene, non venendo servito con la giusta qualità. Non a caso troverà il goal poco dopo l’ingresso di Mertens, che finalmente riesce a servire il nigeriano come merita. Segnali di crescita importante dal 22enne!

Insigne, 6: Non la migliore partita in questa sua stagione meravigliosa, sciupa un’ottima occasione sul tiro respinto di Fabian. Ma partecipa attivamente alla manovra con la solita qualità. E’ importante per il Napoli dimostrare di poter vincere senza essere necessariamente trascinato dal suo capitano. (90′ Elmas, SV)

