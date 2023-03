Glasner: Speriamo ci facciano entrare!

C’è molta ironia e sarcasmo, nella conferenza stampa di Champions League, dell’allenatore dell’ Eintracht Francoforte. La polemica non si placa, dopo la decisione di vietare la vendita dei biglietti, ai residenti di Francoforte. Così il tecnico tedesco:

“Ogni giorno ci sono indicazioni nuove. Speriamo che come squadra, ci facciano entrare a Napoli”

Anche Philipp Reschke, membro del consiglio dell’ Eintracht Francoforte, ha rilasciato alcune dichiarazioni, sulla decisione della Prefettura di Napoli:

“Il nuovo decreto non è meno illegale, nella forma e nel contenuto, anche del tutto inadatto, visto che buona parte della nostra tifoseria, proviene dalla regione del Reno-Meno, non da Francoforte. Ci sarebbero diversi modi per aggirare questo decreto”

Ci si aspetta in ogni caso, una nutrita presenza di tifosi tedeschi, nella città di Napoli. Massima allerta da parte delle forze dell’ordine, per evitare scontri tra le tifoserie.

Il Tar Campania ha così comunicato la decisione, sul ricorso respinto: “Gli incidenti verificatisi in occasione della gara di andata, dello scorso 21 Febbraio contro la squadra del Napoli, non possono dirsi sporadici, o non probanti. Episodi che avrebbero generato un sentimento di rivalsa, documentato da un monitoraggio social, certo che non riguarda solo i tifosi tedeschi, ma che comunque farebbe presagire reazioni violente, nelle opposte tifoserie”

Il Prefetto di Napoli, Palomba, ha comunicato che già dal 14 Febbraio, su indicazioni della polizia, il Napoli aveva informato l’Eintracht di bloccare la vendita dei biglietti, per delle valutazioni in corso.

Queste ormai le decisioni ultime, a poche ore dal fischio d’inizio, non si prevedono ulteriori aggiornamenti, sulla vicenda.

Intanto la squadra tedesca, prosegue la preparazione in vista della sfida contro gli azzurri. Alcune buone notizie per Glasner, che recupera Ansgar Knauff, dopo l’assenza in Bundesliga, si è allenato completamente insieme alla squadra, questa mattina. Edimbe, dopo l’infortunio ai legamenti, ha ripreso gli allenamenti, col resto del gruppo, difficilmente però scenderà in campo dal primo minuto, al Maradona. Con la squalifica di Kolo Muani , solo due attaccanti in lista per l’Eintracht: Borre’ e Alario. L’altra assenza pesante è quella di Lindstrom per infortunio, sono 21 i calciatori convocati. Per il Napoli, invece attenzione particolare ai diffidati, sono due, Kim e Politano. Potrebbe pensare Mister Spalletti di tenerli a riposo, anche se fino ad oggi non ha mai fatto di questi calcoli. Da valutare in ogni caso le condizioni del coreano, uscito anzitempo dal campo, sabato contro l’Atalanta, oltre quelle di Meret per il problema al polso. Al di là delle polemiche, sulla querelle legata alle tifoserie, la compagine partenopea, vuole raggiungere per la prima volta nella sua storia, i quarti di finale di Champions League. Non c’è decreto che tenga.

