Giuseppe Dossena: “Napoli? Squadra solida con qualità’ enormi”

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Giuseppe Dossena, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano.

“Chi è abituato a vedere quello che succede, ad oggi, può dire che il Napoli ha tante possibilità di arrivare fino in fondo anche in Champions. Non vuol dire sognare, che è sempre lecito, ma analizzare quanto visto fino ad ora.

La squadra è molto solida, ci sono qualità enormi. Chi ruba l’occhio è Kvaratskhelia, perché sta facendo cose straordinarie. Si è preso la scena con tanto merito, ha grandissime prospettive.

Sin da bambini si riconosce il talento, ci si rende conto chi è più bravo degli altri. Kim e Kvaratskhelia hanno tantissime qualità e quando hai queste capacità è più facile adeguarsi alle richieste dell’allenatore.

C’è un filo sottile che unisce tutti i nuovi acquisti: la voglia di emergere, di non fare calcoli e di essere protagonisti. Gli sforzi, inoltre, vengono condivisi.“

Dossena conclude cosi’

“Napoli e Juventus stanno vivendo due situazioni diverse: clima entusiasmante a Napoli, situazioni difficili a Torino.

L’atmosfera che si respira intorno alla squadra fa la differenza, dentro e fuori la squadra.

I dubbi sulla fragilità di Di Maria e Pogba c’erano anche prima, ora sono solo stati confermati.”

