Giuseppe Cruciani voleva chiarire? Beh…A voi la sentenza!

Giuseppe Cruciani sempre senza peli sulla lingua. Dopo la bufera scatenata dalle sue parole sullo scudetto del Napoli, il conduttore de La Zanzara ha chiarito la sua posizione sul canale Twitch di Juventibus con alcune dichiarazioni raccolte da Il Pallone Gonfiato:

“Io non ho mai detto che non c’è il diritto di festeggiare anche nella maniera più smodata. Non ho mai criticato tutte le varie cose che si sono viste su internet a riguardo dei festeggiamenti. Tutto legittimo, tranne la violenza ovviamente. Tutto legittimo e tutto straordinario. Io ho criticato che a questa vittoria si attribuisca un valore sociale. Il valore sociale per lo Scudetto del Napoli non esiste.

“Il Napoli dopo che ha vinto gli Scudetti negli anni ‘80 e ‘90, era retrocesso perché la società non reggeva a un certo punto. Lo Scudetto non è stato vinto dai tifosi ma dalla squadra” ha continuato Cruciani.

Cruciani chiude con il botto:

“Fosse stato per il “popolo”, l’anno scorso Spalletti sarebbe stato cacciato a pedate nel sedere in più De Laurentiis durante il ritiro estivo non usciva dall’albergo per paura di contestazioni, perché dicevano che aveva venduto mezza squadra. Se fosse stato per il popolo, Spalletti e ADL non ci sarebbero stati”.

