Giuseppe Cruciani, tifoso Juventino, dice che la sua Juve e’ stata trattata come società Mafiosa e Ndranghetista…Povero Troglodita!

Giuseppe Cruciani è sempre senza peli sulla lingua. Intervenuto nella trasmissione Juventibus Live, il conduttore radiofonico ha parlato così del club bianconero:

“Il motivo per guardare le partite della Juventus nonostante la probabile penalizzazione? Mettere in difficoltà la procura vincendo tutte e tre le ultime partite. Così potrebbe mantenere a distanza le rivali. Il concetto folle della giustizia sportiva è che i punti saranno dati non in base al tipo di illecito commesso ma solo per escludere la Juventus dalle coppe. Una follia. Quindi per tirarla fuori da tutte le coppe i punti dovrebbero essere almeno 12-13″.

Poi Cruciani ha sottolineato: “Mi auguro che la Juventus vinca tutte le partite per mettere in difficoltà Chinè e compagnia. Poi l’altra cosa orribile è che si parla di un provvedimento ad hoc della UEFA nel caso i bianconeri vincessero l’Europa League. Non c’è nessun criterio scritto che abbia a che fare con il diritto sportivo ma è solo una questione politica di farla fuori. La Juventus è nelle grinfie di una giustizia sportiva che decidono come ca**o gli pare. Basare la pena dei bianconeri sull’art. 4 è abominevole”.

Chiusura di fuoco dell’opinionista: “Il problema non è tanto l’informazione o chi fa la guerra sui giornali contro la Juventus. La questione è il circuito perverso tra le procure che indagano e l’informazione. La cosa drammatica è il modo in cui sono state fatte le indagini sulla Juventus come se fosse la Mafia o l’Ndrangheta. Una vergogna ma anche chi ha passato tutti i verbali e le intercettazioni alla stampa. Hanno distrutto una società a partire da novembre”.

