Giuseppe Bergomi dice la sua su Leao ed Osimhen…

“Queste partite sono difficili da preparare psicologicamente, questi sono ragazzi che vivono grandi tensioni. Io ho giocato 44 derby ma non ho mai giocato un derby in una semifinale di Champions, qui subentrano tanti fattori. L’Inter ha approcciato meglio la sfida, ha indirizzato la partita e poi quando la indirizzi l’altra subisce il colpo psicologico. I primi 35 minuti sono stati giocati benissimo dall’Inter. Però ha ragione Acerbi a dire che non hanno fatto nulla e devono approcciare il match di ritorno allo stesso modo. Ieri meglio l’Inter”.

Inzaghi si sta dimostrando all’altezza di questo tipo di palcoscenico?

“Inzaghi per me è un ottimo allenatore, ha vinto trofei e sta portando avanti un preciso percorso. Poi sulle scelte dico che quando ha avuto tutti a disposizione ha fatto rotazioni nella maniera giusta e intelligente”.

Il ritorno di Leao basterà a rimettere in corsa il Milan?

“Ci sono giocatori bravi e giocatori decisivi: Leao appartiene a questa seconda categoria. Averlo o non averlo sposta gli equilibri, come quando il Napoli non aveva Osimhen o come quando all’Inter mancava Lukaku. Io non so come sta, se potrà esserci, però indubbiamente è un elemento importante”.

