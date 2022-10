Giuntoli vuole piazzare il “colpo” di mercato

Cristiano Giuntoli lavora già per il mercato di gennaio, anche se al momento non c’è molto da rinforzare. Forse, andrebbe piazzato un colpo sull’out di destra, magari una vera riserva che possa far rifiatare capitan Giovanni Di Lorenzo. Alessandro Zanoli, visto lo scarso utilizzo da parte di Spalletti, evidentemente non ha ancora raggiunto una maturità tale da essere una vera alternativa all’esterno ex Empoli. Forse, dovrebbe fare esperienza in un’altra squadra di Serie A che gli possa concedere più spazio.

Tuttavia, il Napoli lavora da tempo al colpo Ola Solbakken: ala destra in forza al Bodo Glimt, che a dicembre si svincolerà dalla squadra norvegese. C’è, però, il pressing forte della Roma, che da tempo è sulle sue tracce. Ecco quanto riferito da Tuttomercatoweb:

“I giallorossi stanno lavorando per chiudere l’arrivo di Ola Solbakken, attaccante del Bodo Glimt e della nazionale norvegese. Il calciatore è in scadenza al 31 dicembre 2022, quindi a gennaio si trasferirà a parametro zero. I capitolini hanno messo sul piatto un contratto di quattro anni e mezzo e sono attualmente in vantaggio per il suo arrivo, ma continua a esserci la concorrenza, forte, del Napoli. Le altre opzioni non sono più prese in considerazione”.

