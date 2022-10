Giuntoli vuol piazzare il “colpo” d’inverno!

Il Napoli sta facendo così bene che, per i tifosi azzurri e gli addetti ai lavori, è quasi impensabile immaginare un tracollo. Partenza record per gli azzurri, grazie al lavoro di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. Tuttavia, nessuno pronosticava che i partenopei dominassero il girone di Champions League contro due squadre storiche del panorama europeo come Liverpool e Ajax. Il club campano lo ha superato con due giornate d’anticipo e, dunque, può gestirlo come vuole.

Dove possono risiedere, allora, le pecche della squadra azzurra? Abbiamo potuto notare come non ci sia una vera e propria riserva di Giovanni Di Lorenzo, poiché Zanoli probabilmente non ha raggiunto la maturità giusta per essere una vera e propria alternativa del campione d’Europa. A questo punto, nel mercato di riparazione, Cristiano Giuntoli potrebbe lavorare proprio su questo.

Anche se, al momento, il Napoli sta puntando ancora sull’obiettivo Ola Solbakken: ala che può giocare sia a destra che a sinistra. Magari, può essere adatto per fare il vice Kvaratskhelia: pure lì, gli azzurri sono abbastanza scoperti.

