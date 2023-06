Giuntoli, ufficiale il sì alla Juve: “A Maronn t’accumpagn”

Cristiano Giuntoli ha trovato l’accordo con il Napoli per “uscire” dal suo contratto con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale. Adesso potrà finalmente firmare con la Juventus, dove occuperà il ruolo di nuovo responsabile dell’area sportiva bianconera per i prossimi cinque anni. Con lui collaboreranno Giovanni Manna, diesse della prima squadra con delega alle operazioni di mercato; nonchè Claudio Chiellini, rientrato alla Continassa dopo due stagioni al Pisa, a capo della Juventus Next Gen e dei prestiti.

Detaglio nient’affato banale: alla fine, c’è voluto il placet di Aurelio De Laurentiis, che ha acconsentito alla separazione senza mettersi di traverso, ufficializzando il divorzio con il classico tweet.

“Il Calcio Napoli ringrazia Cristiano Giuntoli per gli 8 anni di collaborazione con il Presidente Aurelio De Laurentiis, con l’Amministratore Delegato Andrea Chiavelli e con gli allenatori che hanno guidato la squadra...”.

A conti fatti, il presidente partenopeo è riuscito anche monetizzare l’addio anticipato del d.s., che tra mancati premi, bonus vari e stipendi assortiti, ha rinunciato ad una cifra vicina ai 2 milioni di euro.

Ovviamente, per Giuntoli si prospetta un lavoro tutto in salità. Il momento storico che attraversa la Vecchia Signora è veramente complicato. Il mancato accesso alla Champions, diretta conseguenza della penalizzazione, ha determinato un mucchio di problemi economici. Quindi, si punterà a tornare protagonisti sul palcoscenico della Serie A, consapevoli di dover comunque prima affrontare un periodo di ricostruzione. Che non significa necessariamente ridimensionarsi, bensì consolidare le ambizioni sulla scorta di un progetto sostenibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE Mercato drogato, se Vlahovic vale quanto Osimhen

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati