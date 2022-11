Giuntoli: “Spalletti in scadenza? Opzione a favore della società fino al 2024”

Cristiano Giuntoli porta avanti il mercato del Napoli da otto anni. Dalle segrete stanze dei bottoni, a Castel Volturno, lavora alacremente. In un certo senso, rappresenta la vera e propria anima di una strategia tutt’altro che spregiudicata, quella portata avanti dalla società gestita da Aurelio De Laurentiis. Nondimeno, capace di trarre il massimo dei profitti dalla filosofia pragmatica con cui conduce il mercato partenopeo. Riuscendo, non raramente, a conciliare mondi e personalità apparentemente antitetici.

Rimpianto Haaland

Oggi il direttore sportivo degli azzurri ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva a “Il Corriere dello Sport”. Dalle pagina del quotidiano sportivo emergono alcune rivelazioni clamorose, tra rimpianti per un colpo mancato (“Contratto già fatto con il Salisburgo per Haaland, riconoscendo il pagamento della clausola a venticinque milioni di euro. Ma Haaland preferì il Borussia Dortmund. Noi che avevamo messo lui e Osimhen nelle nostre preferenze, ci dirottammo su Victor. Per noi erano alla pari...”), e la gratificazione personale di aver contribuito al processo di rifondazione avviato questa estate.

Rivoluzione estiva

Innanzitutto, con la dolorosa separazione dai senatori: “I tempi del mercato non li dettiamo noi, bisognava che si creassero le condizioni. E comunque, che si ragionasse in profondità, senza condizionamenti umorali. Il Napoli, con una serie di scadenze contrattuali all’orizzonte e la possibilità che calciatori importanti potessero trovare collocazione, aveva ormai preso atto di dover aprire un ciclo nuovo”.

La trattativa per Khvicha

A proposito di nuovi acquisti, è innegabile che la trattativa per portare Kvaratskhelia all’ombra del Vesuvio sia stata una intuizione felicissima del diesse: “La prima richiesta di 30 milioni del Rubin Kazan ci gelò. E ci tirammo indietro. La guerra in Ucraina ha modificato la valutazione e con Khvicha alla Dinamo Batumi ci siamo rifatti avanti”. Giuntoli fa poi chiarezza sull’ipotesi di adeguare il contratto al gerorgiano: “Con il management ci sono rapporti consolidati, avremo modo di parlare e di aggiornarci. C’è simpatia e stima tra noi. Abbiamo quattro anni e mezzo ancora davanti. Certo, nessuno è insensibile alle risposte ricevute dal campo, ma non ne farei un caso…”.

Kim e la clausola variabile

A proposito di clausole, il rendimento di un altro colpo estivo, il coreano Kim, sembra aver ingolosito alcuni dei principali Top Club europei. Sull’argomento, il d.s. è cristallino come l’acqua di fonte: “La clausola di Kim è variabile e crescente. Legata al fatturato dell’eventuale acquirente. E soprattutto ci si può accedere solo in una finestra fissata per il prossimo luglio e aperta per quindici giorni. Ma questa è teoria, perché in pratica noi siamo già proiettati alla ridiscussione di quei termini...”.

A proposito di rinnovi

Finale dedicato alla situazione contrattuale dello stesso Giutoli: “Mio rinnovo? Non ho fretta, venti mesi sono un’eternità. Se ci voltiamo, dov’eravamo venti mesi fa?“.

