Giuntoli non se ne sta con le mani in mano, le ultime

In seguito alla vittoria in casa del Bologna per 2-0, il Napoli ha ritrovato giocatori e certezze. Ma per arrivare a diventare una squadra completa questo non basta, servono alcuni tasselli che andrebbero a completare la rosa e a renderla perfetta per mister Spalletti.



Le mosse di Giuntoli

A questo proposito è il caso di dire che il ds azzurro, Cristiano Giuntoli, non se ne sta mica con le mani in mano e sta cercando di piazzare dei colpi di mercato dopo l’approdo di Axel Tuanzebe all’ombra del Vesuvio.

Ad oggi sembra essersi raffreddata la pista che porterebbe all’acquisto di Tagliafico proprio per l’intervento di Luciano Spalletti in prima persona che avrebbe rasserenato la società sul fatto che l’arrivo del terzino argentino non è indispensabile. Proprio in tale ruolo, gira una voce sempre più in insistente che parla di Domenico Criscito desideroso di chiudere la propria carriera al Napoli, lasciando il Genoa al termine della stagione in corso.

Per quanto riguarda la questione riguardante l’erede di Lorenzo Insigne, si guarda con interesse a Julian Alvarez, talento del River Plate che potrebbe dare una grossa mano alla causa azzurra, ma bisogna giocare con relativo anticipo dato che c’è tanta concorrenza sul giocatore.

Situazione del tutto opposta per la trattativa legata a Nahitan Nandez, la cui trattativa è complicata e difficilmente avrà risvolti positivi dato che il Cagliari ha chiesto espressamente di volersi liberare dell’uruguaiano inserendo una clausola con obbligo di riscatto nella formula del prestito che lo porterebbe a vestire la maglia azzurra. Giuntoli vorrebbere, invece, concludere alle stesse condizioni di Tuanzebe.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati