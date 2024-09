Giuntoli: Napoli favorito per lo scudetto.

L’ex DS del club azzurro, sulle pagine del Corriere della sera, affronta i temi più attuali, mettendo la sua ex squadra, come seria candidata alla vittoria del campionato:

“Presto per dire chi vince lo scudetto, ma Inter e Napoli sono le favorite. Lo dice la storia, vince sempre la squadra più esperta. L’Inter lo è. Il Napoli per il cambio di strategia, che ha fatto lo è diventata. Noi abbiamo cambiato tanto, non sappiamo ancora, cosa possiamo fare”

Ovviamente tutti gli scongiuri del caso, sono accetti, ma certo è che il campionato, fin’ora sta dicendo, che queste tre squadre, Juventus compresa, siano le più solide.

Il direttore bianconero parla anche del caso Osimhen, sul quale si era parlato anche di un interessamento della società sabauda:

“Osimhen andava forse venduto prima. Ma Aurelio è un imprenditore intelligente e astuto, gli devo tanto, gli voglio bene. Victor è stato per me anche l’acquisto più difficile, ci ho messo 4 mesi, per portarlo a Napoli”

Queste le parole di Cristiano Giuntoli, che ha anche affrontato altri temi, soprattutto legati al suo club attuale. Napoli non dimenticherà mai, in ogni caso, che con questo dirigente, dopo 8 anni, si è arrivati alla storica vittoria, del terzo scudetto. Un evento che non potrà mai essere cancellato, al di là delle scelte che si prendono nel corso, di una carriera. Non a caso De Laurentiis, per proseguire su quella strada ha scelto, il braccio destro di Giuntoli, per ricostruire un ambiente, che si stava deprimendo.