Giuntoli lavora per il futuro del Napoli, sul tavolo del DS diverse trattative. In primo piano la questione rinnovi, dopo aver chiuso con Anguissa, manca solo la firma in calce per Lobotka, Rrahmani e Di Lorenzo. Non sono sicuri invece di rinnovare Lozano, contratto in scadenza nel 2024, con ingaggio troppo elevato per la politica societaria.

A tal proposito si sta osservando concretamente Luiz Henrique, classe 2001, con velocita’ e tecnica per certi versi simile a quella di Kvaratskhelia, sulla fascia destra, però. I rapporti con il Betis Siviglia, proprietario del cartellino sono buoni, seppur la richiesta parte da una base di 25 mln di euro. Anche Zielinsky non è sicurissimo di restare, già in estate fu vicino ad un trasferimento in Premier. Il mondiale con la Polonia, potrebbe alzare la sua quotazione di mercato, anche se l’esordio contro il Messico, non è andato benissimo. Come erede piace Guler del Fenerbahce, classe 2005, trequartista che ha già una valutazione di 10 milioni di euro. L’altro nome che piace molto, come sostituto del polacco è quello di Samardzic, valutato già nella precedente sessione di mercato, ma senza affondare il colpo.

Il nome nuovo come esterno offensivo è quello di Adama Traore’, Giuntoli lo corteggia dai tempi del Barcellona, ora con la possibilità di prenderlo a parametro zero, sarebbe un’operazione fattibile. Potenza fisica e forza esplosiva, tra le qualità principali dell’ex blaugrana, calcisticamente cresciuto nella cantera, attualmente è in forza al Wolverhampton.

Si tratta per un affondo decisivo già nel mese di Gennaio, per Davide Frattesi, soprattutto nel caso partisse Diego Demme. Il calciatore tedesco ha fatto presente alla società di voler giocare, nel caso Spalletti non potesse garantirgli più spazio, si cercherebbe un’alternativa. Il giocatore del Sassuolo ha più volte ribadito di voler tornare nella capitale, ma la società giallorossa non può spendere attualmente la cifra richiesta dal club neroverde. Consapevole che la possibilità di indossare una maglia importante non dura in eterno, il centrocampista romano potrebbe valutare seriamente di seguire le orme degli ex compagni, Raspadori e Politano.

Considerate le probabili alte richieste di Carnevali, la soluzione di una formula con prestito, per la sessione invernale, potrebbe essere una strada percorribile.

Nel frattempo dalla Spagna giunge voce di un interessamento da parte di Ancelotti, per Lobotka ,che conosce ,ovviamente molto bene. Sarebbe il sostituto naturale di Modric, ma il Napoli sta per blindare lo slovacco. Nel caso arrivasse una super offerta, tra i 50 e i 60 milioni di euro, ovviamente tutto verrebbe messo in discussione, ma è una possibilità che sarà valutata solo in estate.

Per adesso Giuntoli e Spalletti non vogliono toccare nulla dell’organico attuale, che sta facendo così bene in campionato, ma per il futuro il DS azzurro è già sul pezzo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati