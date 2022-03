Giuntoli ha un nome per la rivoluzione di quest’estate: I dettagli della trattativa

Cresce la concorrenza per Charles De Ketelaere e di conseguenza aumenta anche il prezzo per accaparrarsi uno dei trequartisti più interessanti in Europa.

Ha 21 anni, di nazionalità belga e attualmente gioca al Club Bruges dove ha segnato già 20 gol in stagione e fornito 9 assist. Di piede sinistro, risponde al profilo che il Napoli sta cercando per la rosa del futuro.

Trequartista, ma anche esterno destro e all’occorrenza punta centrale. Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis lo seguono già da diversi anni e sarebbero tornati a pensare a lui in vista della possibile rivoluzione di questa estate. Con la partenza di Insigne (e quella possibile di Mertens), il club è sulle tracce di nuovi giovani calciatori da mettere a disposizione di mister Spalletti. Il talento di De Ketelaere non è passato inosservato, anche in Premier League e in Bundesliga vanta pretendenti. In Italia non c’è solo il club azzurro, il belga è nome caldo anche per il Milan, che starebbe seriamente prendendo in considerazione l’investimento. Qualità come quelle di De Ketelaere costano, attualmente ha un contratto che tutela il Bruges fino al giugno del 2024, ma le strade potrebbero dividersi prima. “La concorrenza straniera può far crescere ulteriormente il prezzo, già superiore ai trenta milioni” si legge su La Gazzetta dello Sport.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati