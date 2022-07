Giuntoli, “ermeticamente furbo” sul mercato!

Come sottolineato, un Cristiano Giuntoli che non ti aspetti, una “sporadica comparsa “nelle rare volte” televisive, ieri, eletto a voce di popolo della società’, una promozione dovuta, quanto inaspettata ma gradita, per dare finalmente un’idea di cosa farà’ il Napoli sul Mercato

Ed i colleghi presenti, approfittando dell’opportunità’ concessa, raro in questa società’, hanno, giustamente aggiungo io, provato a scardinare quel “muro di omertà”, che circonda il calciomercato.

Si e gia’ detto di Koulibaly, attesa la risposta del “comandante”, e di Mertens, che deve parlare con il patron, per provare a comprarne le prestazioni, le domande su Fabian Ruiz e soprattutto su Gerard Deulofeu, che sembrava gia’ a Dimaro nei giorni scorsi, non sono certo mancate, queste le risposte del DS, che proveremo a leggere tra le righe.

Giuntoli su Fabian Ruiz…

“C’è un rapporto straordinario col ragazzo, innamorato della città, ci stiamo parlando. Noi non abbiamo ancora fatto un’offerta dichiarata, ma vogliamo tenerlo con noi e quindi stiamo valutando. Non ci sono offerte da altri club, lui si sta guardando intorno. Vedremo le offerte che ci porterà“…”In questo momento andiamo d’amore e d’accordo, siamo molto sereni”.

Allora, anche lui innamorato della città’, rapporto ottimo, ne stiamo parlando, ma vedremo le offerte che ci porterà’, tenerlo a scadenza non vuol dire che potrebbe andar via anche a gennaio, insomma cosa e come si vorrà’ comportare il Napoli? Semplicemente tenerlo, con tutti i pericoli del caso, vista la situazione contrattuale!

Giuntoli fa il “Furbo” su Deulofeu

… Deulofeu? Noi facciamo molte telefonate per informarci e va a finire sui giornali, giustamente, ma fondamentalmente non c’è stato niente“.

Non credevo che la Wind, o gestore del cellulare di Giuntoli, passasse le telefonate ai giornali, ma forse sara’ cosi’, fatto sta che la storia della volpe e l’uva la conosciamo tutti

La volpe c’è’, l’uva pure, manca come raggiungerla, ma il modo si trova sempre, dopo tutto, la volpe negava di voler prendere l’uva, anche se poi alla fine trovò’ il modo di poterla mangiare…sarà’ d’accordo Giuntoli? Lo scopriremo nella prossima cessione, in attesa di “Esopo”, che faccia il suo trionfale ingresso a Dimaro

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati