Giuntoli e Spalletti a cena, programmano il futuro del nuovo Napoli

Manca solo una giornata al termine del campionato italiano di Serie A, il Napoli chiuderà il suo campionato affrontando lo Spezia in trasferta. Ma l’attenzione della società azzurra è già proiettata alla sessione estiva della campagna acquisti e cessioni. Come rivelato dalla emittente SportItalia, il nuovo Napoli prende forma: in questi minuti il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti sono a cena insieme in un noto ristorante della città

Ma Cerchione non vede una logica

Cerchione ,Il giornalista e conduttore di 1 Station Radio è intervenuto sulla notizia che sta circolando in queste ore, una cena, un summit di mercato tra l’allenatore del Napoli ed il direttore sportivo, che a suo dire non c’è un “nesso logico“…

“Per quale motivo due colleghi, che si incontrano tutti i giorni a lavoro, avrebbero bisogno di vedersi una sera a cena per parlare proprio di lavoro? Tra l’altro in una società dove sappiamo decida quasi tutto De Laurentiis. Non trovo un nesso logico, sinceramente”

