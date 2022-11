Giuntoli e Di Lorenzo: lavoro, sacrificio e silenzio

I successi improvvisi o comunque inattesi hanno sempre un sapore in divenire. I percorsi vincenti hanno bisogno di decantare come il vino buono.

Serve tempo e quando tutto pare accadere troppo rapidamente è opportuno pensare.

Focalizzarsi su alcuni punti essenziali.

Usiamo questa domenica di riposo per una piccola riflessione di carattere esperienziale.

Vero è che Spalletti è da sempre uomo da primi posti altrettanto lo è Napoli.

Pensando a fondo, il “mio” Napoli come lo chiama De Laurentiis è un adolescente divenuto uomo. Il successo di questo anno non è casuale piuttosto frutto di un lungo periodo di conoscenza. Dolori, gioie improvvise e step di crescita.

Passaggi imprescindibili per il primo posto di questo uomo nuovo.

Napoli 5.0.

Sono emerse, evidentemente, figure che fino a questo momento, non erano state giustamente considerate.

Figure di campo e di fuori campo. Figure di equilibrio all’interno dello spogliatoio e tra i corridoi di Castelvolturno.

Due su tutti.

Il signor Giuntoli ed il signor Di Lorenzo.

Stacanovisti silenziosi.

Presenti sempre pur nel silenzio e nell’anonimato.

In effetti i professionisti veri, competenti ed efficaci, non hanno alcun bisogno di sottolineare, rimarcare e gridare.

Il silenzio dice moltissimo.

Parlano gli affari ed il campo.

Cose che hanno bisogno di abnegazione e silenzio. Pazienza e serietà.

Caratteristiche di questo Napoli 5.0.

Caratteristiche di un punto di vista relativamente nuovo.

Serve continuare in questo senso.

Serve volare tenendo ben impresse le coordinate di partenza e di atterraggio.

Buon volo, si va in Turchia.

