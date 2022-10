Giuntoli, Dopo Kvara ecco Alastuey!

Cristiano Giuntoli ha acquistato Kvicha Kvaratskhelia tra l’indifferenza generale. Se è vero che tanti club hanno mostrato interesse in passato per il georgiano, è altrettanto corretto sottolineare che nessuno, a parte il Napoli, ha creduto davvero in lui. La società azzurra lo ha prelevato per una cifra “irrisoria” (10 milioni) considerando il suo valore. Le big internazionali ora lo seguono con attenzione, eppure fino a qualche mese fa forse ne ignoravano addirittura l’esistenza.

Il Napoli, nelle scorse settimane, ha piazzato il colpo Alastuey, ex Barcellona arrivato da svincolato. A 19 anni in molti già sognano il suo approdo in prima squadra sui social tra i tifosi. Il centrocampista è stato protagonista anche in Coppa Italia nel match con la Salernitana. Il Barcellona lo ha lasciato andare via, nessun’altra big ha pensato concretamente a lui. Anche stavolta Cristiano Giuntoli ci ha visto giusto?

Alastuey è uno di quelli capaci di dare del tu al pallone. Ha fatto tutte le selezioni giovanili al Barcellona, vestendo i colori blaugrana per 6 anni. Veniva considerato una vera perla della Masia, tra i migliori prospetti in circolazione. Solo un gravissimo infortunio al ginocchio ne ha rallentato l’ascesa, ma la sensazione è che Giuntoli, dopo Kvaratskhelia, abbia individuato un nuovo fenomeno.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati