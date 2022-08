Giuntoli, “Diviso” tra estate ed…inverno!

Cristiano Giuntoli, Direttore Sportivo del Napoli, potrebbe chiudere a breve diverse operazioni: dal portiere (Kepa del Chelsea è il nome più gettonato al momento) agli attaccanti (Raspadori e Simeone?). Ma non solo. Il dirigente è proiettato anche alla sessione invernale della campagna acquisti e cessioni

Giuntoli, il mercato invernale portera’ Solbakken!

Non è sicuramente un periodo facile per il Napoli alle prese con un periodo in cui molto cose stanno cambiando. In una sola estate sono partiti tre leggende come Insigne, Koulibaly e Mertens scatenando l’ira dei tifosi che si aspettavano ben altro. Il mister Luciano Spalletti sembra comunque contento della squadra a sua disposizione anche se manca ancora qualche elemento per completare la rosa. Come riporta TMW, i partenopei sarebbero molto vicini all’acquisto di Ola Solbakken, attaccante del Bodo/Glimt e trattato anche dalla Roma in questa sessione di mercato. Il giocatore, salvo sorprese, dovrebbe arrivare a gennaio e dovrebbe essere il primo acquisto del 2023 per gli azzurri. Il norvegese avrebbe spazzato via ogni dubbio in seguito alla visite mediche svolte a Villa Stuart e dovrebbe arrivare a parametro zero.

