Giuntoli conferma:” Offerta importante per Koulibaly”

Ieri, finalmente, il Napoli ha parlato! In conferenza stampa, o meglio, il tecnico e Giuntoli, e va sottolineata, visto che non ama le luci della ribalta, la performance del Direttore, che e’ stata, sì diretta, ma in alcuni casi, eloquentemente imperturbabile

Giuntoli: “Koulibaly ha chiesto tempo”

Kalidou Koulibaly, “un caso ancora irrisolto”, useremo questo titolo di un’famoso film, per provare a spiegarne, tra le righe, il rifiuto, o meglio, per dirla alla Giuntoli, “si e preso tempo per decidere”. del Franco-Senegalese.

L’offerta del Napoli è chiara, la bocca non mente giusto? 6 milioni netti, per 5 stagioni, senza bonus, equivalenti a 30 milioni, piu’ un posto da dirigente a fine carriera, per premiarne la longevità’ oltre che la serietà’ dimostrata negli anni, in pratica si potrebbe dire, cosa vuoi di più’ dalla vita? Ora chiaramente, visto che il Napoli ha parlato per bocca del DS, si attende solo la risposta definitiva di Kalidou.

Ma c’è’ un quesito da porsi, ed è certamente pertinente, perché’, se vi e’ un’offerta di questa entità, si è titubanti prendendo tempo? Anche se ci fosse qualcuno che gli offre di piu’, e la società non lo nega, tranne che sulla Juventus, limitandosi a dire “Noi non lo vendiamo”, perché’ il “comandante” vuole abbandonare la nave?

Io credo che molti dei giocatori di calcio,al di la’ che i cicli possono terminare, vorrebbero vincere qualcosa d’importante prima di appendere le scarpette al chiodo! E non credo che Kalidou si da meno, ed essendo una persona sincera cerca di farlo capire in questo modo, sapendo che molti lo potrebbero giudicare “traditore”

Va anche sottolineato un altro fattore, che per molti può sembrare poco importante, perché’ arrivare alla scadenza, per offrire una cifra del genere, quando bastava farlo l’anno prima, e formalizzarlo adesso?

Gli interrogativi sono tanti, ma le risposte le daranno i fatti, e personalmente penso che questo sia l’ultimo contratto di Koulibaly, e per ora c’è solo una certezza: il tempo! Sarà Lui, l’unico arbitro, di questa partita ancora ricca di colpi di scena.

