Giuntoli avviati contatti per Zielinski.

Il rinnovo del centrocampista polacco, che sembrava cosa fatta, in estate, tarda ad arrivare. Nonostante la volontà del calciatore e di sua moglie, di restare all’ombra del Vesuvio, tanto che in estate Zielinski rifiuto’ l’offerta araba, pur di rimanere a Napoli.

Il tempo passa e il mese di Gennaio si avvicina, per quella data l’azzurro può accordarsi con qualsiasi altra squadra, senza nessun vincolo, con il Napoli.

Lo sanno bene le big della serie A, tanto che Cristiano Giuntoli sta avviando i primi contatti, con l’entourage del calciatore. Nello specifico, visti i buoni rapporti, il DS bianconero ha contattato Bolek, agente di Piotr. La Juventus, dopo le squalifiche di Pogba e Fagioli, necessita di un centrocampista di qualità. A parametro zero per i sabaudi, sarebbe un’occasione irripetibile.

Anche l’Inter, sta valutando l’evolversi della situazione, visti i 35 anni di Mkhitaryan, deve trovare una valida alternativa, in quel ruolo. Tra l’altro l’inizio di stagione, risulta essere tra i più positivi, per il centrocampista del Napoli, accusato in passato di discontinuità. Ragion per cui, molte squadre, stanno pensando a lui, come piano d’investimento.

De Laurentiis deve fare in fretta, il rischio di perdere l’azzurro a zero, comincia a diventare consistente. La società partenopea, in caso di mancato rinnovo, sarebbe disposta a cederlo a Gennaio, solo all’estero, per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

Anche per questo motivo, il Napoli ha ripreso i contatti per il centrocampista Tousart, considerando inoltre la Coppa d’Africa, per la quale Anguissa, sarà assente per un mese.

Restano ferme le trattative per Osimhen in una situazione di rinnovi, complicata da gestire.

I risultati non esaltanti di inizio stagione, non aiutano a creare un clima positivo, soprattutto per gli scenari futuri. Da qui a fine anno, in ogni caso, la società partenopea, deve risolvere, almeno, la questione Zielinski.

