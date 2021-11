Giuliani: continuo a parlarne per conservare intatta la sua memoria

A Giuliano Giuliani il mondo del calcio ha inflitto una condanna intransigente e rigorosissima, quella della memoria.

Sia ben inteso, non è stata una distrazione momentanea.

Tantomeno possiamo parlare di dimenticanza compassionevole.

Al contrario, il velo di omertoso silenzio calato come una mannaia dall’intero ambiente dell’italico pallone sulla morte del portiere ha prodotto un effetto tutt’altro che affettuoso.

In sostanza, piuttosto che tutelarne la memoria, magari rispettando il dolore dei suoi cari, tutti hanno preferito dimenticarsene. Con piena consapevolezza del proprio comportamento meschino.

Destinando, senza mezzi termini, il suo ricordo all’oblio. Come se non fosse mai esistito.

Nell’antica Roma, la Damnatio Memoriae era una pena particolarmente severa. Consisteva nella cancellazione di qualsiasi traccia riguardante il condannato. Veniva riservata soprattutto ai traditori, oppure ai nemici del Senato.

Eppure, Giuliano non aveva commesso alcun crimine…

Le ragioni dell’oblio

Primo Levi ha scritto: “Tutti coloro che dimenticano il loro passato sono condannati a riviverlo…”. In effetti, talvolta in molti, pur non volendo, vedono affiorare ricordi del passato che speravano aver dimenticato, riportandoli a quei momenti. Costringendo così pavidi e recalcitranti a fare i conti con la coscienza che torna a bussare alla loro porta.

Sicuramente non è mia intenzione rilevare cose che non sono mai state dette. Al contrario, sono convinto che questa storia drammatica e controversa debba iniziare dalla fine. Perché la maggior parte della gente si ricorda di Giuliani per un solo motivo.

Sicuramente ho un’idea abbastanza chiara della ragione per cui compagni di squadra, avversari e colleghi preferirono voltarsi dall’altra parte. Letteralmente terrorizzati dal trattare in maniera esplicita il tema dell’AIDS, che raggiunse la sua massima diffusione proprio in quegli anni.

Condividere il ricordo

Probabilmente, sono la persona meno adatta per scrivere un pezzo su Giuliani. Lo faccio con estrema difficoltà. La mia obiettività si ferma nel momento in cui associo quel periodo a un tempo che ormai non c’è più. Qualcosa di talmente intimo, da commuovermi: è il pianto che racchiude tutte le emozioni del bambino che diventa adolescente e si avvia a trasformarsi in adulto.

Nondimeno, basta chiudere gli occhi soltanto un attimo, per far riemergere prepotentemente brandelli di quei momenti, contraddistinti sempre dalle partite del Napoli e dalle canzoni di Pino Daniele.

Perciò questa storia che deve essere condivisa. In maniera tale da ispirare quelli che la ascolteranno e non lo conoscono, nonché stimolarle a riscoprire il Giuliani calciatore. Uno che ha fatto più di duecento partite in Serie A. Mica pizza e fichi…

Perché le parti più belle del racconto sono quelle che non ti aspetti, nascoste nella memoria di chi ha vissuto quelle domeniche e hanno gli occhi lucidi ascoltando una canzone di Pino o guardando un video del Napoli di Maradona.

Diego, compagno e avversario

A proposito, i destini di Giuliano e Diego si sono incrociati ben prima che il portiere diventasse l’estremo difensore del Secondo Scudetto e della Coppa Uefa.

Forse il primo anno in Serie A è il più iconico nella carriera de El Diez. Quello in cui si caricò letteralmente la squadra sulle spalle, dopo un avvio di stagione da retrocessione. Altro che ambizioni d’alta classifica.

L’anno del gol da metà campo alla Lazio, con Orsi accartocciato in fondo alla rete, assieme al pallone e Filisetti che tutt’ora credo si domandi che male abbia fatto quella domenica per subire cotanta mortificazione.

Neanche a farlo apposta, lo stesso fato Maradona lo riservò proprio a Giuliani, quando difendeva la porta del Verona fresco Campione d’Italia, mortificato al San Paolo con un rotondo 5-0.

Alla quarta giornata, di quell’ottobre 1984, invece, al San Paolo è di scena il Como. Giuliano difende la porta dei lariani. Ottavio Bianchi ordina a Tempestilli di francobollare Maradona. Il terzino obbedisce e lo segue ovunque. In pratica, El Pibe non tocca palla per una mezz’oretta abbondante. Bastò una piccola distrazione per rianimare la giornata.

Palla nello spazio, con Diego che sfugge alla marcatura asfissiante di Tempestilli, arriva in corsa e scarica una seggiata, che si infila sotto l’incrocio, tra il palo e la mano protesa del portiere.

Le mani di Giuliani sulla Uefa

Insomma, per deve essere stato veramente un sollievo per Giuliani quando il Napoli decise di affidargli il dopo Garella.

E se lo Scudetto strappato sul filo di lana al Milan fu il frutto di un gruppo fortissimo, in cui ciascun dei fenomeni che albergavano in quello spogliatoio decise scientemente di mettere da parte un pizzico del proprio egocentrismo calcistico, in funzione del bene superiore, la Coppa Uefa fu… Una Esaltante Favola Azzurra.

Ed ogni partita ebbe un protagonista assoluto.

In questo senso, Salonicco è stata una partita agonica ed al contempo epocale. Al primo turno gli azzurri vincono con il Paok di misura a Fuorigrotta. Due settimane dopo, in Grecia, trovano un ambientino niente male. Qualcosa a metà tra un girone dantesco dell’Inferno e il Padiglione Palermo di Poggioreale.

Giuliano assurge al rango di eroe di giornata, inchiodando la gara sull’1-1 con una sequela di interventi prodigiosi, a metà tra il plateale e l’efficace.

Ecco perché chi ama non dimentica. E porta sempre nel cuore Giuliani…

