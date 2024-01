Sembra che stia per finire tutto tra il Napoli e Gianluca Gaetano, una sorta di game over emotivo, prim’ancora che tecnico-tattico, manco fossimo in un videogioco dozzinale. E’ quello che trapela dalle dichiarazioni rilasciate dal suo agente, Mario Giuffredi, nel corso del programma radiofonico “Si Gonfia la Rete”.

“Mi sono stancato di ripeterlo. È il momento che il Napoli dia spazio e punti su qualche giocatore giovane come Gaetano. Se non fosse così, ci siamo stancati di fare le belle statuine. Perché ha 23 anni e se non c’è la possibilità di giocare, non può dimostrare di essere all’altezza…”.

Già da qualche tempo, il procuratore di Gaetano spinge affinchè si faccia chiarezza nel rapporto tra il Napoli ed il suo assistito, finora relegato ad un ruolo marginale.

Probabilmente, dopo l’apprendistato della scorsa stagione, le aspettative del centrocampista, cresciuto nel settore giovanile partenopeo e poi affermatosi alla Cremonese, in Serie B, prima di vincere lo scudetto, seppur da comprimario, sono state abbondantemente deluse dallo scarso minutaggio totalizzato con Garcia e Mazzarri.

