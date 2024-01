Sembra che il Napoli stia finalmente sciogliendo il nodo-Politano. Tra il club partenopeo e l’esterno si parla da giorni del rinnovo. Uno scenario in cui ha cercato di inserirsi l’Al Shabab con una mostruosa proposta economica, in grado di gratificare un pò tutti: dodici da versare nelle casse degli azzurri e ben sette all’anno per tre stagioni all’attaccante mancino.

Ma Politano, pur avendo l’accordo in scadenza nel 2025, ha dichiarato più volte di voler prolungare. In questo senso, confortanti le parole dell’agente, Mario Giuffredi, che ai microfoni di “Radio Serie A” ha fatto alcune precisazioni circa la posizione del suo assistito: “Siamo agli ultimi dettagli, credo che nei prossimi giorni ci sarà l’annuncio del rinnovo. E’ una cosa voluta fortemente sia dal presidente che da Matteo, perchè c’era un’offerta dell’Al-Shabab che lo voleva fortemente e che ha molto insistito, ma la volontà del calciatore era quella di continuare al Napoli e il presidente ha voluto trattenerlo e accontentarlo dal punto di vista contrattuale. E’ un matrimonio voluto da entrambe“.

