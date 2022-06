Giuffredi su Politano: “Ha chiesto la cessione, non sente fiducia del tecnico”

L”edizione odierna del Corriere dello Sport., parla di Matteo Politano in vetrina, messo dal suo stesso procuratore, Mario Giuffredi, che ad una radio partenopea, ha dichiarato che il suo assistito “non e’ idoneo al gioco di Spalletti, e non sente la fiducia del tecnico…”. Ora chi lo vuole ,chieda al Napoli. Allora si e subito pensato al Valencia di Gattuso, il mister “ringhio” lo porterebbe certamente a Valencia. Ma non e’ il solo, ci sono stati sondaggi e chiacchierate esplorative con Milan, Lazio e Fiorentina, c’è un mercato appena cominciato che potrà condurlo ovunque

