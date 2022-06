Giuffredi su Mario Rui: “Se arrivasse la Lazio…”

Mario Giuffredi, agente del terzino Mario Rui, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte per fare il punto sul futuro del suo assistito. Il terzino del Napoli piace a diverse squadre ed è nel mirino anche della Lazio. Queste le dichiarazioni di Giuffredi:

“Ha disputato una grande stagione. Capitano? Non sempre riesce ad avere nervi saldi. Per me resterà a Napoli. Poi, se dovesse succedere qualcosa, ne parleremo col club. Non ho dubbi, per noi il Napoli vuole tenerlo e lui vuole restare. Poi, se arrivasse la Lazio o un’altra squadra ne parleremmo col club e decideremmo insieme, ma, al momento, solo con Politano c’è discordia”.

