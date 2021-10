Giuffredi: “Porterò Mario Rui via da Napoli dopo una grande stagione in azzurro”

A Radio Punto Nuovo, nel corso del programma “Punto Nuovo Sport Show”, è intervenuto Mario Giuffredi. Il procuratore ha voluto innanzitutto annunciare una gustosa novità lavorativa:

“Politano da un paio di giorni è entrato a far parte della nostra agenzia. È un grande piacere, un orgoglio oltre che una piacevole scoperta dal punto di vista umano. Deve puntare al Mondiale. Per le sue qualità, è un obbligo riprendersi ciò che ingiustamente gli hanno tolto…“.

Il fatto che l’esterno partenopeo stia attraversando un momento di forma smagliante, e nonostante tutto continui a vedere l’Italia soltanto in televisione non spaventa Giuffredi. Al contrario, l’agente ha una sua spiegazione.

“Quando si gioca nelle grandi squadre la concorrenza è all’ordine del giorno e non c’è nulla di cui spaventarsi. Ma Politano non ha nulla da invidiare a nessuno, perché sia nel Napoli che in Nazionale può giocare. Dato che tecnicamente non è indietro, anzi. Ciò che ha fatto in passato non lo so. Voglio che il percorso del ragazzo sia sereno e i traguardi arriveranno di conseguenza. Perché quando un giocatore è forte esiste la meritocrazia…”.

A proposito di Nazionale. La critica non è stata certamente tenera con Di Lorenzo, un altro assistito di Giuffredi.

“Di Lorenzo quando fa una partita da 6 per l’opinione pubblica è una catastrofe, perché è abituato ad uno standard elevato. Molti giornalisti dovrebbero andare a Coverciano, così quando fanno le pagelle hanno una competenza tale da poter giudicare. Di Lorenzo ieri era sempre in inferiorità, ma non ci fasciamo la testa per questi giudizi…“.

Chi ormai pare abbia fatto l’abitudine a certi giudizi poco lusinghieri e Mario Rui, difeso comunque sempre a spada tratta dal suo agente.

“Mario Rui l’anno scorso ha vissuto un anno difficile per incompatibilità caratteriale con Gattuso, non per colpa dell’allenatore. Ma perché avevano due caratteri forti, che non andavano d’accordo. Sul giocatore non mi pronuncio più, perché basta vedere l’espulsione contro lo Spartak Mosca, quando tutti dicevano il contrario di due giorni prima. A maggio ho detto che non si sarebbe mosso da Napoli. Lo farà solo dopo aver disputato un grandissimo campionato. Per il resto, ne riparliamo il prossimo giugno…”.

Finale dedicato a qualche nome di prospetti interessanti, che potrebbero animare il prossimo mercato.

“Casale del Verona l’anno prossimo sarà al centro del mercato, così come Kastanos della Salernitana, entrambi del ’98. In aggiunta Parisi è il futuro per la fascia sinistra”.

