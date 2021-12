Giuffredi: “Mario Rui? E’ diventato uno che ragiona. Politano? Pronto a tornare titolare”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, Di Lorenzo e Politano: “Di Lorenzo e Mario Rui stanno bene? Sicuramente sono giocatori che stanno dimostrando di stare bene fisicamente e di fare prestazioni importanti e costanti. Il momento è difficile ma lo è stato e lo sarà per tutti. L’Inter e la Juventus hanno avuto problemi iniziali, la Roma li ha adesso. Purtroppo si gioca troppo, sia nei club e nelle Nazionali. Si gioca tantissimo, gli interessi sono talmente grossi che purtroppo è così...”.

Giuffredi entra poi nello specifico e racconta di una scommessa fatta con il terzino portoghese. “Ho detto che quando vince lo Scudetto lo porto a Dubai, fino a quando non lo vince resta a Napoli. Se vince lo porto a Dubai e io resto lì con lui. Mario Rui caratterialmente è un guerriero e soprattutto quest’anno lo è con la testa. Non ha più sbalzi fuori luogo durante le partite, è diventato uno che ragiona molto pur non mutando il suo carattere da guerriero”.

Per quanto riguarda invece l’esterno, l’agente ha una sua idea circa il calo di forma che ha attraversato. “Dopo il COVID-19 ha avuto qualche risentimento, come tutti i giocatori, purtroppo destabilizza e quindi deve smaltire. Con l’Atalanta ha fatto 10′ devastanti. Ora è pronto per giocare dal primo minuto e mi auguro che abbia la costanza di giocare come ha fatto. Per ottenere prestazioni di livello i giocatori devono stare bene e lui ora sta bene. Magari contro l’Atalanta dall’inizio non avrebbe fatto bene. Ora può esprimere le sue qualità di livello alto...”.

Scherzosamente l’agente si lascia andare ad una confessione sul terzino della Nazionale. “Cosa mangia Di Lorenzo per correre così? Mangia poco e bene, fa vita sana ma lui ha anche un DNA che lo porta ad avere costanza e salute. Il pareggio contro il Sassuolo ci può stare, anche l’Atalanta può vincere contro chiunque e il Napoli ha perso immeritatamente. Onore alla squadra e all’allenatore, bisogna essere meno pessimisti e più positivi. Secondo me già con l’Empoli recupererà qualche infortunato, poi con il Milan avrà quasi tutti”.

