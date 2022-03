Giuffredi: “Mario Rui bombardato di cattiverie”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione “Punto Nuovo Sport Show”, è intervenuto l’agente Fifa Mario Giuffredi.

I terzini del Napoli

Il noto procuratore, che gestisce tra gli altri, Di Lorenzo e Mario Rui, s’è espresso così sui due terzini del Napoli: “Di Lorenzo ha 29 anni, se arriva un’opportunità importante per il calciatore e per il Napoli bisogna prenderla in considerazione. Il calcio tra poco chiude, hanno messo la regola dell’indice di liquidità e allora i presidenti fanno bene ad essere orientati verso la cessione quando arriva un’offerta buona. Poi De Laurentiis fa quello che vuole. Diverso è se hai 22 o 23 anni, a 29 anni non puoi rimandare…“.

Queste, invece, le considerazioni di Giuffredi sul portoghese: “I calciatori sono ragazzi intelligenti, lavorano per superare i momenti negativi e chi ha carattere è abituato a trasformare i fischi in applausi. Com’è successo a Mario Rui, che per un anno è stato bombardato di cattiverie e oggi nessuno dice più quelle cose. A me interessano le prestazioni e Mario Rui sta avendo un gran rendimento. Se uno come Spalletti lo definisce ‘professore’ non c’è niente di più bello…“.

Il modello DeLa

Il calcio sta cambiando velocemente. Un “Sistema” già sulle soglie del default è stato letteralmente messo in ginocchio dalle conseguenza prodotte dalla crisi post pandemia. Le società, dunque, devono inventarsi un modello di gestione virtuosa. Cosa che Aurelio De Laurentiis fa da sempre.

“Mi è sempre piaciuto, ho sempre pensato che i suoi progetti fossero lungimiranti e lo continuo a pensare. Anche l’idea degli ingaggi. Con il giusto si possono fare cose importanti, lui l’ha capito e porta avanti la sua tesi. Negli anni si è visto che prendendo 3-4 calciatori il Napoli ha sempre fatto squadre importanti. Prima bisogna avere competenze ed idee chiare...”.

A proposito di futuro, domenica scorsa un’altro calciatore assistito da Giuffredi, Davide Faraoni, ha messo in mostra tutto il suo repertorio. Il nome del laterale del Verona spesso viene accostato come potenziale alternativa a Di Lorenzo in maglia azzurra.

“A fine partita l’ho chiamato. Sull’1-2 continuava a correre come un pazzo, ha provato a fare gol con la mano e a fine partita, ancora più arrabbiato, si è fatto espellere. A fine partita l’ho chiamato e gli ho detto ‘Hai deciso di non farmi camminare più per Napoli?’. Lui ha una simpatia per il Napoli e i napoletani. A volte i giocatori si attivano facendo bene contro il club per cui nutrono simpatia...”.

Futuro radioso per alcuni

Giuffredi assiste altri due laterali del quale si parla un gran bene. Il primo è Pasquale Mazzocchi, del Venezia.

“È già un ’95, ha la sua età. Visto il momento storico della nostra vita, il calcio sta cambiando e chi ha un’agenzia ogni tanto deve resettare e riportare nuove idee, nuove strategie che poi ti portano a guardare lontano. Stiamo cercando di fare questo...”.

Certamente assai più futuribile Nicolò Casale, del Verona.

“Se il Napoli dovesse chiederlo sarei sempre propenso perché è una società che sa fare calcio, resta fedele agli impegni e ci sono persone serie!”.

