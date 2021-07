Giuffredi: “L’Atletico Madrid su Di Lorenzo? Piace da tempo”

“Prendo Di Lorenzo in Serie B e faccio questo percorso con lui, certo che mi sento Campione d’Europa con lui. Ci starebbe bene la canzone di Nino D’Angelo, ‘Senza giacca e cravatta'”.

“Contratto di Di Lorenzo? C’era un’opzione che poteva essere esercitata sia da noi sia dal Napoli”

“Lo abbiamo fatto per una forma di rispetto per il club che ha creduto in lui. Giovanni ora ha 5 anni di contratto. De Laurentiis ha detto che il Napoli ha avuto una perdita da 100 milioni e che se arrivano richieste appropriate si discuterà. Se arriveranno proposte sarà il Napoli a doverla prendere in considerazione, così come dovremo farlo noi. Mi sento autorizzato a portare offerte al Napoli. La volontà è quella di restare a Napoli, ma è De Laurentiis che ha autorizzato ad ascoltare proposte, poi il presidente deciderà. Mario Rui? Rimarrà a Napoli, non va in Turchia, la verità è che ha sofferto delle incompatibilità con Gattuso. Farà un grande campionato con il Napoli. Galatasaray? Dipende dall’offerta. Il club ha fatto un’offerta di prestito con diritto di riscatto che non era appropriata per noi e per il club. Atletico Madrid su Di Lorenzo? Ci stavamo già parlando in passato, ammirazione vecchia e magari lo riprende in considerazione con maggiore convinzione“.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati