Giuffredi: “Faraoni resta a Verona, Politano si è espresso male”

Mario Giuffredi a ruota libera. Parla ai microfoni di “Canale 21” e discute di mercato. Ovviamente, con esplicito riferimento ai suoi assistiti in maglia azzurra. Senza freni rivela gli sviluppi delle trattative col Napoli ancora in ballo, nonchè la situazione legata a Di Lorenzo. Sul Capitano, s’è espresso così: “Abbiamo trovato un accordo per il rinnovo, coronato il sogno di Giovanni di essere capitano del Napoli a vita. E’ stata una serata piacevolmente felice...”.

Adesso, l’obiettivo dell’agente rimane quello di perfezionare gli adeguamenti di Mario Rui e Politano, con particolare riferimento alle parole dell’esterno, che nei giorni scorsi sembrava chiedesse a gran voce un posto tra i titolari: “Stiamo lavorando anche per Mario Rui, pensiamo di trovare un accordo anche per lui nei prossimi giorni. Politano, vuole rimanere a Napoli, qui sta molto bene. Forse ha solo espresso male un suo stato d’animo e come sempre i giornalisti ci hanno ricamato sopra. Lui non pretende di essere titolare. Resterà sicuramente a Napoli e cercherà di vincere il quarto scudetto…”.

Finale dedicato agli ultimi colloqui avuti con la dirigenza partenopea. Giuffredi continuerà a parlare con il management del club per trovare l’intesa definitiva su alcuni suoi giocatori. L’obiettivo è quello di fare passi avanti definitivi nelle trattative, in entrata e uscita.

“Folorunsho? Garcia lo sta valutando, vediamo che accade nelle prossime settimane, se resterà o andrà in Serie A a giocarsi le sue chance altrove. Gaetano? Garcia vuole conoscerlo e dopo capiremo cosa penserà di lui. Faraoni? Rimane al Verona, sta bene dove sta…”.

