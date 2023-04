Giuffredi: Basta festeggiamenti, testa a Lecce!

Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Mario Rui e Di Lorenzo, intervenendo quest’oggi a Radio Kiss Kiss, ha analizzato la sconfitta del Napoli, contro i rossoneri:

“Io sono molto tranquillo, credo che sia stato un incidente di percorso, come capitato contro Inter e Lazio. Il Napoli dopo quelle sconfitte ha dimostrato di saper tornare a correre, facendo grande calcio. Non dimentichiamoci degli avversari, grande merito va dato al Milan, che ha fatto una partita stratosferica. Meglio che vada tutto storto in una partita che in più partite. Non bisogna avere paura di nessuno, abbiamo l’allenatore più forte d’Italia. Spalletti ha dimostrato di essere il migliore in Italia e tra i più forti in Europa. Abbiamo un gruppo di ragazzi che a livello comportamentale sono stati esemplari, hanno espresso il più bel calcio in Italia”

Nessun problema, dunque, per il procuratore Giuffredi, per la squadra, ne per il presente, ne per il futuro:

“Non bisogna avere nessun dubbio, su quello che è il valore del Napoli e di Spalletti. Già Venerdì a Lecce ci sarà la reazione, ne sono sicuro. Poi anche noi addetti ai lavori, compresi i giornalisti, dobbiamo dare quel calore alla squadra, come da sempre fatto. Il Mister e i ragazzi ci porteranno a quel trionfo, che tutti noi aspettiamo. Non dobbiamo avere nessun dubbio su questa squadra. Questa sconfitta sarà ancora più salutare, per fare alzare il livello del Napoli”

Quando si ha un procuratore in diretta inevitabile che i discorsi scivolino sulle questioni contrattuali. Giuffredi su questo è irremovibile, facendo eco al Presidente:

“Sono d’accordo con De Laurentiis, dobbiamo fermarci con i festeggiamenti e nel parlare di mercato, o di rinnovi. Dobbiamo solo pensare a vivere partita, dopo partita. Adesso è giusto non parlare di niente e testa alla prossima gara, in modo positivo”

Difficile non essere d’accordo con Mario Giuffredi, in questo momento l’ambiente tutto, squadra compresa, ha bisogno di serenità. Già la situazione, per ciò che riguarda la tifoseria è delicata, non è il caso di alimentare ulteriori voci in questo momento. Massima attenzione e concentrazione per i prossimi impegni, come saggiamente, Spalletti diceva qualche tempo fa: le partite sono dei treni, che non tornano più.

Testa e cuore alla prossima gara e basta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati