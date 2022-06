Giuffredi, ag. Politano: “Recuperare il feeling con Spalletti è l’opzione B! Valencia? Se Gattuso chiama…”

Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, ha parlato del futuro dell’esterno azzurro in un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il discorso è molto semplice. Da Napoli-Fiorentina in poi è venuto un po’ a mancare il rapporto di fiducia con l’allenatore. Ha avuto questa sensazione, a fine campionato abbiamo detto a Spalletti che non sentivamo più la sua fiducia e che se usciranno piste gradite al giocatore le prenderemo in considerazione. C’è il mercato, c’è un problema e se si può risolvere è nell’interesse di tutti.

Riconquistare il feeling con Spalletti la priorità? No, in questo momento è l’opzione B. Il giocatore vorrebbe accasarsi altrove perché non sente la fiducia dell’allenatore. Poi è chiaro che se resterà al Napoli lo farà con la testa giusta, da grande professionista qual è. Con Giuntoli e Spalletti ne abbiamo parlato. Abbiamo espresso loro il nostro pensiero, che credo sia un pensiero normale.

Valencia? Gattuso è un suo grande estimatore quindi se il Valencia dovesse chiamare prenderemo tutto in grande considerazione, anche perché si tratta di una grande piazza”.

