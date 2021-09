Giù le mani da Marfella: troppo semplice prendersela adesso con il ragazzino

Pretestuoso crocifiggere Davide Marfella. Che paradossalmente, è il meno responsabile della pessima figura rimediata dal Napoli nell’amichevole contro il Benevento. Facile esporlo adesso alla gogna mediatica.

Del resto, se esistono le categorie, nel calcio, qualcosa vorrà pur significare. Il ragazzo finora ha fatto soltanto l’Under in Serie D. E chi conosce le dinamiche che alimentano la Quarta Serie, sa benissimo come funziona questa categoria: metti tra i pali un giovane, magari pure bravino, con l’idea di recuperare un Over in mezzo al campo. Sperando che poi ti vada bene.

Da quando la Federazione ha istituito questa norma discriminante al contrario, gli almanacchi sono pieni di portierini che ormai non più in quota Under, appendono prematuramente i guanti al fatidico chiodo, smettendo addirittura di giocare.

Sarebbe, invece, lecito domandare a Cristiano Giuntoli, sulla scorta di quale ragionamento ha deciso di affidare un ruolo talmente delicato come il terzo a un calciatore totalmente inesperto, che nelle ultime due stagioni in Lega Pro è sceso in campo solo quattro volte.

Chiaramente, il diesse sceglie sulla scorta delle strategie dettate dalla proprietà. Nonché avallate dallo staff tecnico.

Pertanto, se è apparsa sin troppo evidente l’assoluta impresentabilità a questi livelli di Marfella, forse la società dovrebbe riconosce di aver commesso un madornale errore di valutazione. E che “lo sparagno nun è maje guadagno“.

Nondimeno, lo stesso Luciano Spalletti farebbe bene a riflettere: l’aziendalismo non sempre paga. Avallare certe decisioni, dunque, potrebbe essere assai controproducente. Specialmente se chi è chiamato a fare esclusivamente numero all’interno del roster, poi deve improvvisamente scendere in campo.

Ecco, aspettarsi qualcosa di diverso da un giovane portiere, che non giocava praticamente con continuità da un paio di anni, è mera propaganda di chi è intellettualmente disonesto. E punta il dito contro il bersaglio sbagliato.

Marfella s’è visto improvvisamente catapultato sul palcoscenico di Fuorigrotta, in un test-match che comunque fa da apripista alla settimana preparatoria allo scontro con la Juventus. Immaginare che potesse ergersi a protagonista, non ha fatto altro che aumentare le aspettative sul ragazzo.

La crescita del giovane portiere passa necessariamente per errori e partite da dimenticare. Finchè i “suonatori di violino” non lo capiranno, i prodotti del vivaio non avranno mai l’opportunità di affacciarsi in Prima Squadra senza il timore di commettere madornali cappellate.

Marfella, avendo le spalle larghe, si riprenderà sicuramente. Nel frattempo deve esclusivamente continuare ad allenarsi ed a prendersi le sue responsabilità. Come ha fatto pure contro il Benevento…

