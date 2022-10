Giu’ la maschera Italia! Salva il calcio…

La Juventus indagata? Possibile? Ma come, se si parla della squadra che ha più tifosi in Italia, in particolar modo quelli che credendo di tifare Juventus equivalga a vincere facile! Eppure Calciopoli aveva prosciolto tutti! Moggi, che ancora oggi parla di calcio, Giraudo, Bettega, ed ora continua questa “guerra” nei confronti di una società che è risultata sempre linda e pinta, dando, lustro alla nostra straordinaria Italia con sportività ed il cosiddetto stile Agnelli…Che ingrati che siamo!

Adesso, ricominciamo con un altro Agnelli, uno più piccolo, l’Agnellino, e di cosa lo si va ad accusare? Aggiotaggio informativo, falso delle comunicazioni sociali, falso delle comunicazioni rivolte al mercato. Dico ma ci rendiamo conto che tutto cio’ e surreale, e davvero inconcepibile!…

E terminata la diretta internazionale…

“Finalmente, si potrebbe dire, era ora che si facesse pulizia, ora vedi che il GIP lo arresta e gli da i domiciliari così la smettono di comandare ed imbrogliare!”…

Questo, tanto per scherzare, e la reazione di chi, vuoi per commercio, vuoi per ignoranza e sudditanza frusciante, raccoglie i cocci del suo partecipare all’ennesima farsa italiana, che avrebbe dovuto gia’ avere termine, in tempi non sospetti, ma che nessuno ha mai osato affrontare in modo netto e spudoratamente legale!

Il calcio, putroppo, non è altro che lo specchio di una società malata! Che per interesse ruberebbe alla madre, dicendo di essere vittima di genitori che lo maltrattano,pur di raggiungere il fine sperato.

Chiedo perdono al nostro grande Massimo Troisi, per essermi permesso di usare una scena della Smorfia, quando nel collegamento internazionale parlava che tutto era perfetto, per poi confermare, a telecamere spente, che fosse il contrario!

Oggi si racconta una notizia vecchia di anni, e se penso che un GIP, preposto a fare il mestiere dell’ accusa, eviti all’ accusato di essere punito!… Ma come ho detto, a telecamere spente siamo tutti colpevoli, fino a prova contraria, la cosa strana è che c’entra sempre la stessa gentaglia!

Ma questo vale per tutto il mondo calcio, inquinato da quest’ acqua putrida che ha rovinato l’odore ed il valore dello sport, ormai confinato in stanze o palazzi, a concertare gli indirizzi del pallone, o falsificando bilanci per essere quotati in Borsa, spaccindosi poi per un club d’Elite’

Tutto questo per dire, che in Italia esistono “le bolle di sapone” quelle che si formano soffiando, e poi esplodono nell’ aria come se nulla fosse accaduto! Tipo Untouchable, dove improvvisamente la legge non ha valore bilanciato per tutti, ma cambia a seconda del vento!

Oggi, ancora una volta, si parla di cose, che sembrano anche accertate, gravi e serie, e per chi ,come me ,ama questo sport, incommentabili per il puzzo che emanano, infangandone il significato del valore piu bello, soprattutto per chi vive di sogni!

Perdonatemi lo sfogo, care lettrici e lettori, ma siamo ancora qui a parlare e scrivere di chi ha sempre avuto scheletri nell’ armadio.,e che, puntualmente, venivano richiusi!, A mio modesto parere, resteranno ancora custoditi li, anche perche’ sembra che i Ghostbusters siano anche loro tifosi della vecchia signora.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati