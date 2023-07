“Girano due balle sul Napoli. Spero di sbagliare!” Parla così, di due notizie di mercato, il noto giornalista partenopeo…

Il Napoli è sempre molto attivo sul calciomercato. Sono tanti i nomi accostati al club capitanato da Aurelio De Laurentiis e non sempre realistici. Ne ha parlato il giornalista Paolo Del Genio ai microfoni della emittente Telecapri:

“Girano due balle sul Napoli. Si parla di un possibile interesse della società azzurra per Milinkovic-Savic e Federico Chiesa. Spero di sbagliare perché sono due calciatori molto forti, ma non penso siano accostabili al club partenopeo”.

Paolo Del Genio ha poi voluto chiarire:

“Non ho mai detto, come qualcuno ha erroneamente scritto, che non vorrei Milinkovic-Savic. Le mie parole sono state riportare male. Ho solo affermato che con Anguissa avremmo maggiore copertura, ma è chiaro che con l’attuale calciatore della Lazio ne guadagneremmo in termini realizzativi”.

Infine su Faraoni:

“Non è un calciatore ‘sconvolgente’, ma è uno che può fare anche l’esterno alto, un giocatore che potrebbe essere utile al Napoli”.

