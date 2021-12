Giovinco, ex “prodigio” del calcio italiano fa riflettere il capitano azzurro.

Sebastian Giovinco, “vecchia” conoscenza del calcio italiano, Juventus e Parma su tutte oltre che in nazionale, ormai radicato nella MLS Americana, ma voglioso di rientrare nel calcio che conta e che lo ha reso celebre, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad un importante quotidiano sportivo Nazionale, cercando di dissuadere il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, dall’ idea di trasferirsi al Toronto, rischiando di cadere nell’ anonimato, proprio come e’ capitato a lui. Vi riportiamo un piccolo stralcio delle dichiarazioni del calciatore: “Personalmente io mi sono trovato bene a livello umano e ho trovato una città in cui la vita è facile. A livello professionale devi mettere in conto di sparire dai radar. Ho perso la Nazionale, ho perso visibilità. Se si è disposti a rinunciare a queste cose, si tratta di un’esperienza che consiglio a tutti”. “Sto aspettando che qualcosa si muova. Per il momento non ho offerte. Se non riuscirò a tornare in Serie A direttamente, aspetterò una stagione passando per la B. Non è mica una vergogna”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati