Giovanni Ignoffo: “Parisi?, giocatore da Napoli, sarebbe un gran colpo…”

Ex Calciatore del Napoli, oggi allenatore, Giovanni Ignoffo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Radio Ufficiale del Calcio Napoli, che riguardano una possibile operazione di mercato tra Empoli e Napoli, infatti il talentuoso terzino Fabiano Parisi, sembra sia finito nel “mirino” del ds, Cristiano Giuntoli. Ecco quanto dichiarato dall’ex difensore partenopeo: “L’ho allenato ad Avellino, per ciò che ha dimostrato con l’Empoli finora è uno di quelli che giocando con quelli bravi finisce col migliorare ogni partita di più. Ha vinto due campionati in carriera, potrebbe essere utilizzato da terzino sinistro ma anche da esterno sinistro con una retroguardia a cinque. E’ un calciatore inesauribile dal punto di vista dinamico, è bravo in tecnica ed in velocità. Sarebbe un gran colpo”.

