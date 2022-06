Giovanni Galli: “Per me il portiere deve parare”

Giovanni Galli, ex portiere di Napoli e Milan, ha parlato ai microfoni di Sky, ed in merito che i portieri oggi vengano giudicati solo per il fatto di saper partire dal basso, risponde cosi’ anche al tecnico azzurro Spalletti:

“Devo dire che sono un po’ all’antica; per me, il portiere bravo è quello che para, poi se sa giocare con i piedi tanto meglio. Mi ricordo di un portiere che giocava per una squadra tra i due difensori su ordine di un allenatore, che poi ha cambiato idea e lo ha rimesso in porta. Io sono un po’ antico su queste cose“

