Giovanni Galli: “Napoli-Milan decisiva, azzurri favoriti per la vittoria finale”

Giovanni Galli, ex portiere sia del Milan che del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al giornale Leggo, parlando della gara di domenica sera al Maradona, tra gli azzurri ed i rossoneri, affermando che il Napoli sia il candidato numero uno a vincere lo scudetto ” Napoli-Milan vale lo scudetto, gara da tutto in una notte”. Vi riportiamo uno stralcio dell’ intervista dell’ ex portiere Galli rilasciate a leggo:

“Mi aspetto una partita spettacolare – dice il portiere, doppio ex del confronto, a Leggo – entrambe le squadre vogliono imporre il proprio gioco”.

Napoli favorito. Escludendo l’Inter, Galli vede gli azzurri più avanti nella corsa:

“Ha un ottimo organico e la storia recente dalla sua. Il Milan ha iniziato un percorso straordinario”.

E la grande sorpresa, a precisa domanda, è Pioli:

“Ha migliorato il suo score e dato mentalità alla squadra. Spalletti sicuramente sta dando una impronta vincente al Napoli”

