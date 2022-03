Francini: “A Bergamo il Napoli deve crederci”

Giovanni Francini, ex difensore del Napoli ai tempi di Maradona, vincitore di 2 scudetti ed una Coppa Uefa oltre che 1 Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla gara che aspetta il Napoli a Bergamo contro l’Atalanta, in programma domenica alle ore 15, o.treche’ i troppi stranieri nel nostro campionato, alla trasmissione radiofonica Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco di seguito le dichiarazioni dell’ ex azzurro Giovanni Francini rilasciate oggi su Vikonos Web Radio/Tv:

“Purtroppo ci sono troppi stranieri già nelle giovanili, i nostri italiani trovano meno spazio, serve qualcosa di diverso, abbiamo vinto gli Europei ma non è cambiato nulla, mancini per carità ha fatto un grande lavoro, portando a fare stage molti giovani, che però non trovano spazio nei club…

Anche i nostri tecnici dovrebbero avere più coraggio, prendete il Barcellona: accanto a Busquets, Jordi Alba e Piquet ci sono tanti giovani, che guarda caso però anche in Nazionale erano titolari agli Europei. Il problema riguarda il sistema calcio, ci si affida solo all’esperienza e non ai nostri giovani, così facendo non si può andare avanti.

Atalanta-Napoli è un turno particolare anche perché c’è Juve-Inter, come al solito noi ci arriviamo non al completo, dispiace che non ci siano Di Lorenzo, a mio avviso il miglior terzino destro d’Italia, Rrhamani ed Osimhen. Anche loro lamentano qualche problemino e poi giovedì prossimo hanno l’Europa League, secondo me si può vincere e poi il Napoli, ad otto giornate dal termine del campionato, ha l’obbligo di puntare allo scudetto.

Le mie gare del cuore? Napoli-Real la partita magica anche per l’ambiente, il 3-0 alla Juve in Coppa Uefa e l’ultima con la Lazio il giorno del secondo scudetto“ .

