Carnevali alla Gazzetta: “Traore’ piace al Napoli”

L’Amministratore Delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, riguardo ai “gioiellini” della squadra, guidata dal tecnico Dionisi, Scamacca, Berardi e Traore’. Ecco di seguito, le dichiarazioni dell’ AD del Sassuolo rilasciate alla Gazzetta dello Sport :

“Traore è sbocciato: Dionisi ha saputo dargli le motivazioni giuste. Piace al Napoli e in Premier League, sicuramente ha grandi qualità.

Berardi? È il nostro campione. Squinzi voleva che fosse la bandiera del Sassuolo ed è proprio così. Io ho il difetto di innamorarmi dei giocatori e non darei via Mimmo e pure tutti gli altri. L’anno scorso per la prima volta lui aveva pensato di partire, ma l’offerta della Fiorentina non si poteva nemmeno prendere in considerazione. Berardi sarebbe perfetto per il Milan: se io fossi a.d. di un top club italiano, è lui il primo giocatore che prenderei».

Scamacca? L’Inter ha manifestato il suo interesse, ma attenzione all’estero: Gianluca ha davvero tante offerte, pure dalla Premier. Però deve ancora crescere e forse avrebbe bisogno di stare un altro anno qui da noi”.

