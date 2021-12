Giorgio se ne vo’ji’, e o vescovo no’ vo’manna’!

Si potrebbe definire cosi il rapporto attuale tra Aurelio de Laurentiis, presidente del Calcio Napoli(0′ vesovo) , ed il capitano della squadra Lorenzo Insigne(Giorgio). Devo dire pero’ che Il presidente del Napoli ha una costanza, che stavolta non ha caratterizzato l’episodio in questione. Il riferimento mi porta a ricordare 3 calciatori che hanno vestito, in maniera a dir poco egregia, la maglia azzurra, sto parlando di Lavezzi,Cavani, e Higuain. Voi direte, cosa c’entrano con Insigne? Seguitemi, Lavezzi fu ceduto al PSG a titolo definitvo, il 2 Luglio 2012, 30 milioni compresi i bonus, con il rinnovo del contratto in precedenza, con inclusione della clausola poi versata per intero dal club parigino, giusto? Poi fu’ la Volta di Edinson Cavani, che il 16 luglio 2013 viene acquistato sempre dal PSG per la cifra di 64 milioni piu’ 2 di bonus, ed anche in quel occasione. l’anno precedente l’attaccante Urugaiano aveva firmato un contratto di rinnovo col club azzurro, giusto? Lo stesso episodio per Gonzalo Higuain, che il 24 luglio 2016 saluta Napoli per approdare alla Juventus per 90 milioni di euro, che il club di Vinovo versera’ in due anni, ma anche in questo caso, l’anno precedente vi e’ il rinnovo con clausola da parte dell’0 Argentino! Le parole che risaltano sono rinnovo, anche se atto alla vendita, e clausola che ne conferma il pensiero. Insomma, tornando ai giorni nostri, visti i guadagni offerti a questi calciatori, come si poteva sperare nella loro permanenza? Questo per dire, se Insigne, ha fatto pervenire un offerta alla societa’ neanche considerata dalla stessa, mi sembra normale che ci si debba guardare intorno vi pare? Ora vi chiedo, puo’ un calciatore, imprenditore di se stesso, e soprattutto a 30 anni fare un contratto al ribasso? La risposta credo sia nella domanda, dove compare calciatore imprenditore, aggiungi poi che hai a che fare con un dirigente che e’ nato a Roma, ma la sua ” Banca” risiede a Genova..in pratica, e’ concludo, non si puo’ e non si deve parlare di ” attaccamento alla maglia” solo quando si devono versare emolumenti, come non si puo’ pretendere che il ricevente “dimezzi” i suoi guadagni per i motivi di cui sopra. Bisogna guardare il lato reale delle cose, Ci sono due imprenditori, che giocano a “Domanda ed offerta” si vince quando ognuno e’ d’ accordo con l’altro, tutto qua! Senza dimenticare cio’ che accadde nel 2019, dove probabilmente il capitano paga ancora “l’ammutinamento” che ancora oggi resta un caso insoluto

