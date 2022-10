Giorgio Martino: “Il Napoli punta sul gioco, La Roma…”

Il giornalista Giorgio Martino è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live, e sul “derby del sole“in programma domani, si e’ cosi’ espresso:

“Quella di domenica all’Olimpico è una sfida tra due società, due squadre e due ambienti molto diversi in questo momento. Gli allenatori sono testimoni di due filosofie di calcio assai differenti. Il Napoli sta puntando tutto sul gioco, approfittando della capacità che ha Spalletti di far giocare bene i suoi giocatori perchè li spinge a giocare secondo le loro caratteristiche. Con lui, non sono i calciatori a doversi adattare a un modulo, piuttosto è lui che cambia lo schema a seconda dei giocatori che ha. Mourinho, invece, è un eccellente motivatore di ambienti e calciatori. Da quando il portoghese è arrivato a Roma, la società ha realizzato una serie impressionante di sold-out all’Olimpico; ciò significa che è riuscito a ricreare una situazione di affetto e partecipazione tra tifoseria e squadra. Ma anche la squadra, pur nelle difficoltà di una rosa accorciata dagli infortuni e appesantita da scelte di mercato sbagliate, a differenza di quelle fatte dal Napoli con Giuntoli, ugualmente è riuscita ad ottenere buoni risultati che la portano ad essere quarta in classifica. La Roma in questo periodo fa di necessità virtù. Pur avendo segnato 5 gol in meno rispetto alla passata stagione dopo 10 giornate, ha 3 punti in più. Questi numeri fotografano la situazione in casa giallorossa: grande compattezza che le consente di vincere anche con un solo gol di scarto”.

