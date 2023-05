Giorgio Chiellini , dichiarazioni che offendono l’intelligenza dell’onesto. Che vergogna questo stile Juventus!

Il futuro della Juventus continua ad essere in bilico. La società è costretta a lottare con diverse situazioni giuridiche, come ad esempio la manovra stipendi. A tal proposito Giorgio Chiellini, ex calciatore bianconero ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Sky” analizzando le accuse ai danni dei club. Di seguito le sue parole:

“Sono molto sorpreso da quanto siamo stati tirati in ballo. Per noi calciatori si trattava solo di un bel gesto nei confronti della Juventus. Qualche persona ha parlato addirittura di squalifiche o deferimenti per i protagonisti”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati