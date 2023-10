Giordano: “Il Napoli ha un nemico oscuro..”

Antonio Giordano, noto giornalista, ha parlato ai colleghi del Corriere dello Sport analizzando le probabili scelte di formazione del nuovo tecnico del Napoli in vista della sfida contro la Fiorentina di domenica.

Ecco le sue dichiarazioni come riportate da TMW:

“C’è un nemico oscuro, è l’acido lattico, e per evitarlo conviene riposare, lasciando che il corpo, però anche la mente, se ne stiano adagiati fuori dal campo. Domenica si rifà sul serio, è un’altra partita da Champions League, basta guardare la la classifica del campionato, e intanto stasera un’occhiatina alla Fiorentina converrà darla, dopo aver «radiografato» il Napoli da vicino, perché il turnover è un’esigenza e Garcia cambierà per forza qualcosa. Forse a sinistra, quella zona in cui da anni vive il ballottaggio più «lungo», si fa per dire: Mario Rui o Olivera? In vantaggio c’è il primo, che ha giocato con l’Udinese e può rientrare domenica. Il calcio 3.0 non sfugge a regole che ormai non sanno neanche più di nuovo: i cinque giorni da una gara all’altra aiutano ma non risolvono problemi da prevenire”.

Proprio su Mario Rui nella serata di ieri erano arrivate le parole del procuratore che ritiene “sciaguarata” la gestione del suo giocatore.

“Mario Rui in campo per due minuti ieri sera? La gestione di Mario Rui da parte di Garcia la definisco irrispettosa e sciagurata. Irrispettosa perché parliamo di un giocatore che negli ultimi due anni è stato uno dei migliori terzini sinistri della Serie A, fondamentale per il gioco di Spalletti ed essere trattato così credo sia irrispettoso.”

Che sia quindi la volta buona quella con la Fiorentina per vedere il suo assistito titolare per 90’?

